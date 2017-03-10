Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray'a Sneijder müjdesi

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder takımla çalışmalara başladı.

Yorum Yap

Galatasaray'a Sneijder müjdesi

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, perşembe akşamı antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

GENÇLER MAÇINDA İLK 11'DE DEĞİL

Sneijder, sakatlığını atlatıp takıma katılırken Teknik Direktör Igor Tudor ise Hollandalı yıldıza Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer vermeyi düşünmüyor.

Dün de yedek takımda görev alan Sneijder'ın fiziksel durumunu Tudor, son 15-20 dakika oynayacak düzeyde olduğunu düşünüyor.

Bu yüzden Sneijder sakatlığını atlatsa da, Tudor onaylarsa maça kulübede başlayacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM