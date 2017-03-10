Galatasaray'a Sneijder müjdesi

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, perşembe akşamı antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
GENÇLER MAÇINDA İLK 11'DE DEĞİL
Sneijder, sakatlığını atlatıp takıma katılırken Teknik Direktör Igor Tudor ise Hollandalı yıldıza Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer vermeyi düşünmüyor.
Dün de yedek takımda görev alan Sneijder'ın fiziksel durumunu Tudor, son 15-20 dakika oynayacak düzeyde olduğunu düşünüyor.
Bu yüzden Sneijder sakatlığını atlatsa da, Tudor onaylarsa maça kulübede başlayacak.