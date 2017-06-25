Galatasaray'a transferde Lyon engeli

Sabri Sarıoğlu ile yolların ayrılmasından sonra kadrosuna bir sağ bek katmak isteyen Galatasaray'ın transfer adayları arasında yer alan Kenny Tete ve Sebastien Corchia, Lyon'un da listesine girdi.

Ajax'ın sağ beki Tete ve Lille'in futbolcusu Corchia'yı listesine alan Lyon'da halihazırda sağ bek pozisyonunda görev alan Christophe Jallet'in takımdan ayrılması beklenirkeni, Rafael'in de performansının düşük kaldığı belirtildi.

BAŞKANDAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fransız basınına yaptığı açıklamada ''Takımın sağ kanadını güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de çalışmalarımız var. Ayrıca defansın ortasına da takviye yapacağız'' şeklinde konuştu. Fransız basını, Tete ve Corchia dışında Lyon'un Youssouf Sabaly, Jeremy Pied ve Leo Dubois'i transfer listesine aldığını ifade etti.