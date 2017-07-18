Galatasaray'da 2 isim daha gönderilecek

Galatasaray, Wesley Sneijder'in ardından iki futbolcu daha ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Sneijder' uyguladığı yöntemin aynısını De Jong ve Cavanda'ya karşı da kullanacak.

KARŞILIKLI FESHEDİLECEK

Sarı kırmızılı idareciler, Tudor'un kadro dışı bıraktığı iki futbolcuya da Sneijder ile karşılıklı olarak feshettikleri sözleşme şartlarını sunacak.

Galatasaray yönetimi, Wesley Sneijder ile yaptığı kontrat feshini 'emsal' gösterip De Jong ve Cavanda'ya da, aynı teklifi yapacak.

BONSERVİSİNİZİ SİZE VERELİM

Yani De Jong ve Cavanda'ya sarı kırmızılılar "Geçen sezondan kalan alacaklarınızı hemen ödeyelim. Bonservisinizi bedelsiz olarak size verelim" teklifini yapacak.

1 yıllık kontratı kalan De Jong ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Cavanda bu teklifi kabul ederse iki futbolcunun da tüm alacakları ödenip karşılıklı olarak kontratları feshedilecek.