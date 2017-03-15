Galatasaray'da 3 futbolcu daha sakatlandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve sekize üç top kapma, pas çalışmasıyla başladı.

Daha sonra aerobic koşu yapan sarı-kırmızılı ekip, ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise çift kale maç yapıldı.

3 FUTBOLCU GÜNÜ TEDAVİYLE TAMAMLADI

Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta, günü tedaviyle tamamladı.

3 FUTBOLCU DAHA SAKATLANDI

Diğer taraftan Ahmet Çalık, Lukas Podolski ve Lionel Carole, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

3 futbolcunun Trabzonspor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmadı.





SEMİH'İN SON DURUMU

Semih Kaya ise tedavisinin ardından salonda ve sahada fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.