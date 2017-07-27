Galatasaray'da 3 transfer daha bitmek üzere

Galatasaray orta saha ve sağ kanada yapacağı transferler konusunda girişimlerinin sonuna geldi.

FEGHOULİ ÇOK YAKIN

beIN SPORTS'un haberine göre; Sofiane Feghouli transferinde küçük detaylar üzerine görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılılar Cezayirli futbolcunun transferini netleştirmek üzere. Feghouli'nin 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmesinin olduğu West Ham ile görüşmelerin sonuna gelen Galatasaray, Cezayirli futbolcuyu İstanbul'a getirecek.

Sofiane Feghouli'nin en şık hareketleri - İZLE

NDİAYE'YLE DE ANLAŞILDI

Orta sahaya düşünülen Badou Ndiaye ile anlaşan ve Osmanlıspor ile görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, başkent ekibiyle bonservis konusunda pazarlık yapıyor. Aradaki farkın kapanması ve transfer girişiminin mutlu sonuçlanması bekleniyor.

ARADAKİ FARK 1.3 MİLYON EURO

Brezilyalı ön libero Fernando Reges transferinde ise aradaki ücret farkının kapanması bekleniyor. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 3 milyon euro karşılığında el sıkışan Galatasaray kulübü Manchester City ile pazarlığı sürdürüyor.

İngiliz kulübünün 6 milyon euro istediği Fernando için galatasaray 4.7 milyon euro teklif etti. Aradaki farkın kapanarak transferin netleşeceği ifade ediliyor.