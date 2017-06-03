Galatasaray'da 3 yıldıza plaket

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 34. hafta Atiker Konyaspor ile oynanan maç öncesi 250. maçına çıkan kaptan Selçuk İnan, 200. lig karşılaşmasında forma giyen Fernando Muslera ve Galatasaray formasını son kez giyen Lukas Podolski'ye plaketleri verildi.

SELÇUK İNAN'IN 250. MAÇI

Galatasaray formasıyla 250. maçına çıkan Selçuk İnan'a plaketini Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman verdi.

2011 yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan Selçuk İnan, 2012'den beri A takım kaptanlığını yapıyor. Selçuk İnan, 18 Şubat 2016'da oynanan Lazio maçında 200. kez sarı kırmızılı formayı giymişti.

MUSLERA'DAN İKİNCİ DALYA

Konyaspor karşısında 200. lig maçına çıkan Muslera'nın plaketini ise Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin verdi.

Muslera, 27 Şubat 2017'de oynanan Beşiktaş maçında 188. kez lig maçında forma giyerek Zoran Simoviç'e ait en fazla maça çıkan yabancı rekorunu egale etmişti. Uruguaylı yıldız, Galatasaray'da geçirdiği altı sezonda 10 kupa kazanma başarısını gösterdi.

PODOLSKİ'NİN SON MAÇI

Galatasaray ile son maçına çıkan Lukas Podolski'ye teşekkür plaketini Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın verdi. Podolski, iki sezon geçirdiği Galatasaray'da üç kupa almayı başarırken, 75 maçta 34 kez fileleri havalandırdı.