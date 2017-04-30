Galatasaray'da 4 isim dışında kadro yenileniyor

Bu sezon da şampiyonluğa erken havlu atan Galatasaray'da büyük bir operasyon var.

4 İSİM KALACAK

Teknik direktör Tudor ile yönetim kadroda revizyona gidilmesi ve 7-8 takviye yapılması konusunda el sıkıştı.

Sadece kaleci Muslera, 12.5 milyon Euro yatırım yapılan Serdar Aziz, kaptan Selçuk İnan ve satılmazsa, Bruma'nın önümüzdeki sezon oluşturulacak Galatasaray'ın ilk 11'ine banko yazıldığı öğrenildi.

Sağ bek, sol bek, stoper, ön libero, sağ açık ve forvet transferine karar verildi, yeni sezonda sportif direktörlüğe terfi edecek olan Cenk Ergün de görüşmelere başladı.

SNEIJDER BELİRSİZ

Stoperde Vitor Hugo, ön liberoda Lucas Leiva ve forvette Jackson Martinez gündemdeki yerlerini koruyorlar. Yazın gelenler kadar takımdan gidenler de olacak.

Podolski'nin ardından Chedjou'nun ayrılığı kesinleşti. De Jong ve Cavanda topun ağzında. Takımın en yaşlıları Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun her geçen gün kalma ihtimali azalıyor. Koray ve Sinan kiralık gönderilebilir. Carole ve Bruma'ya iyi teklif gelirse gönderilecek. Sneijder'in durumu ise belirsiz.