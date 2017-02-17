Galatasaray'da Bruma kadro dışı

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu. Igor Tudor, Çaykur Rizespor maçı kadrosuna sezonun flaş ismi Bruma'yı almadı. Takımın diğer iki yıldızı Wesley Sneijder ve Eren Derdiyok ile birlikte Hakan Balta ve Carole da hafta sonundaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

BRUMA KADRO DIŞI

Rizespor maçının kadrosuna Bruma'nın alınmaması dikkat çekti. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Portekizli oyuncunun kadro dışı kalması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu.

TUDOR: KADRO TERCİHİ BANA AİTTİR

Galatasaray'ın çiçeği burnunda hocası Tudor Bruma'nın kadroya alınmaması ile ilgili yaptığı açıkalamada; "Kadro tercihi tamamen bana aittir. Şu anda tüm konsantrasyonumuz Çaykur Rizespor maçına yoğunlaşmış durumda. Çaykur Rizespor maçından sonra basın toplantısında her türlü soruyu bana sorabilirsiniz, hepsine açıklıkla cevap verebilirim" dedi.

SNEİJDER VE EREN YOK

Türkiye Kupası'nda önceki hafta Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanan ve o günden bu yana takımdan ayrı olarak tedavi gören Sneijder de geçtiğimiz hafta kas ağrıları yaşamasına rağmen Kayserispor maçının kadrosunda yer alan Eren Derdiyok da Karadeniz deplasmanında yer alamayacak.

CAROLE VE HAKAN DA SAKAT

Öte yandan Galatasaray'da Carole ve Hakan Balta'nın da sakatlıkları bulunuyor. Bu iki önemli isim de Çaykur Rizespor kadrosuna alınmadılar.

İŞTE GALATASARAY'IN RİZE KAFİLESİ

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu