Galatasaray'da 5. transfer sol beke yapılıyor

Lionel Carole'nin Östersunds maçındaki kötü performansı sonrasında sol bek transferi de Galatasaray'ın öncelikleri arasına girdi.

TUDOR VATANDAŞINI İSTİYOR

Teknik direktör Igor Tudor, yönetime rapor sunarak Napoli forması giyen vatandaşı Strinic'in alınmasını istedi.

Hajduk Split altyapısından yetişen Strinic Dnipro'da parlayarak o dönemki Napoli menajeri Rafa Benitez'in dikkatini çekmiş ve Çizme'nin yolunu tutmuştu.

5. UÇAK STRİNİC İÇİN

Şu ana kadar 4 transfer yapan sarı-kırmızılı yönetim, Strinic'i de getirerek sorunlu olan bir mevkiyi daha onarmak istiyor.

Galatasaray, İstanbul'a son olarak Sevilla'dan Mariano'yu getimişti.