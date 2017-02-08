Galatasaray'da 77 saatlik izin krizi

Başakşehir’e yenilerek kupaya veda eden, ancak ligde kıyasıya bir şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray’da futbolculara verilen izin tartışma konusu oldu. Hollandalının kadro tercihlerini eleştiren camiada bu seferki gündem takıma verilen uzun izin.

2 GÜN DEĞİL 77 SAAT

O izin 2 gün değil 77 saatmiş... Ziraat Türkiye Kupası’nda M.Başakşehir’e 2-1 mağlup olan Galatasaray’ın bu sezon için elinde tek bir hedef kaldı, o da şampiyonluk. 3 sezondur kazandığı Türkiye Kupasından elenen Galatasaray adına ligde çıkacağı her maç artık ‘final’ niteliği taşımaya başladı.

Ancak böylesine bir ortamda Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in sarı kırmızılı takıma 2 gün izin vermesi özellikle taraftarları şaşırtmıştı. Ve Hollandalı teknik adamın, Galatasaray takımına verdiği iznin 2 değil 3 gün olduğu ortaya çıktı.

Kayserispor karşısında şampiyonluk için hayati bir maça çıkacak olan Riekerink, sarı kırmızılı futbolculara tam 77 saatlik izin hakkı tanıdı. 2 gün olarak lanse edilen iznin detaylarına gelecek olursak...

‘BÖYLE İZİN Mİ OLUR’

Riekerink, 6-0’lık Akhisar maçından sonrada takımına 2 günlük izin verdi. Bu haftaki planlamada da izin günü 2 gözüküyordu. Ama bu kez bu makas daha da açıldı.

Hollandalı teknik adam, en son Pazar günü rejenerasyon idmanı yapan futbolcularına bu kez Çarşamba günü akşamına kadar izin verdi. Bugün yapılacak antrenman sabah değil akşam üstü 17:00’ye alındı.

Pazar sabahı 12:00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrılan Galatasaray takımı da, şampiyonluk yarışındaki kritik Kayserispor maçı öncesinde toplam 77 saatlik izin yapmış oldu. Bu karara Galatasaray’da sarı kırmızılı taraftarlar gibi camia içinde birçok kişi de “Böyle izin mi olur” diye tepki verip şaşırdı.