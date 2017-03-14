Galatasaray'da bileti kesilen 3 isim daha var

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, yeni sezon planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda takımda önemli değişiklikler yapmayı düşünüyor.

30 YAŞ ÜSTÜ OPERASYONU

Teknik direktör Tudor'un raporu doğrultusunda bazı isimler ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, değişime öncelikle 30 yaş üzeri oyunculardan başlayacak.

Lukas Podolski'yi 2,6 milyon avro'ya Japonya'ya gönderen Galatasaray, Muslera dışında diğer tüm futbolculara gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

LİSTESİNİN İLK SIRASINDA SABRİ VAR

1. Sabri Sarıoğlu Igor Tudor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sabri Sarıoğlu'nu takımda istemiyor.

2. Yasin Öztekin Menajer Ahmet Bulut ile anlaşan Yasin'in Avrupa'da bir takıma transfer olma ihtimali yüksek.

HAKAN'I AĞIR BULUYOR

3. Hakan Balta Tudor'un ağır bulduğu savunmacılardan olan 33 yaşındaki Balta ile de yollar ayrılacak.

4.Cavanda Maç kadrosuna dahi giremeyen Belçikalı sağ bek kulüpte istenmiyor.