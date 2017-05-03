Galatasaray'da Bruma belirsizliği

Galatasaray, uzun bir süredir sözleşme konusunda Bruma'nın menajeriyle temaslarını sürdürüyor.

TEKLİFLERE GÖRE HAREKET EDİLECEK

2018 yılında sözleşmesi bitecek olan Bruma, istediği ücretin verilmemesi halinde takımdan ayrılabilir. Ancak yönetim, Bruma konusunda gelecek tekliflere göre hareket edecek.

Galatasaray'dan yıllık 1.2 milyon Euro alan Bruma, ücretinin 2.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini istiyor. Ancak yönetim Bruma'ya gelebilecek yüksek miktarda bir teklife sıcak bakıyor.

İngiltere'den talipleri olan Portekizli oyuncu için önümüzdeki günlerde menajeri ile yeni görüşme yapılacak. Bu görüşmeler sonucunda Bruma'ya gelen tekliflerin kulübe iletileceği ifade edildi.

Sezon sonuna kadar zaman zaman bir araya gelecek olan tarafların Bruma'nın durumunu netleştirmesi bekleniyor.