G.Saray ligi 2. sırada bitiremezse futbolcular ceza alacak

Galatasaray'da sezon başı yönetim tarafından futbolculara, 2015- 2016 sezonunda görülen gereksiz sarı ve kırmızı kartlar gerekçesiyle yaklaşık 6 milyon Euro disiplin cezası kesilmişti.

İŞLEME SOKULMAMIŞTI

Yabancılarda 2.2 milyon Euro ile Sneijder'in yerlilerde 845 bin Euro ile Selçuk'un liste başı olduğu cezalar kulüp tarafından oyuncuların ev adreslerine tebliğ edilmişti. Ancak sarı-kırmızılı takım Riekerink'le sezona iyi başlayınca, yönetim bu cezaları işleme sokmadı.

FLORYA'DA TEBLİĞ EDİLECEK

Ancak derbinin kaybedilmesiyle liderin 10 puan gerisine düşen Galatasaray'da tekrar bu konu masaya yatırdı. Şampiyonlar Ligi'nin kulübün mali durumu için önemine dikkat çeken yetkililer takımı lig ikinciliği için motive etmenin yolunu buldu.

İKİNCİ BİTİRMEZSENİZ CEZALARI ÖDERSİNİZ

Florya'ya Antalyaspor maçı öncesinde "Ligi ikinci bitirin yoksa bu cezaları ödemek zorunda kalacaksınız" mesajı yollanacağı öğrenildi.