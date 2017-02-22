Galatasaray'da derbi primleri belli oldu

Galatasaray yönetimi, pazartesi günü Türk Telekom Arena’da oynanacak Beşiktaş derbisi için kesenin ağzını açma kararı aldı.

KAZANIN 1 MİLYON LİRAYI KAPIN

Sarı kırmızılı yönetim, kazanılması halinde zirve ile puan farkının 4’e düşeceği Beşiktaş derbisi için galibiyet primi dağıtacak.

Bu rakamın 1 milyon TL olması bekleniyor. Yönetim bu parayı Beşiktaş karşılaşmasında forma giyecek futbolcular arasında eşit biçimde bölecek ve ertesi gün hesaplarına yatıracak.

TAKIMA BUGÜN AÇIKLANACAK

Beşiktaş derbisi için geçerli olacak galibiyet primi uygulaması dünkü yönetim kurulu toplantısında onaylanarak karara bağlanırken bu gelişmede bugün Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu tarafından sarı kırmızılı takıma açıklanacak.

Bu sezon galibiyet primi uygulamasını kaldıran ve kadrosuna kattığı futbolcuların sözleşmelerini de ‘puan başı’ sistemine göre yapan Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisine büyük önem verdiği iççin bu karara imza attı.