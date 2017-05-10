Galatasaray'da en büyük para cezası Muslera'ya geldi

Sarı-kırmızılılarda dün gerçekleşen Sportif AŞ ve yönetim kurulu toplantılarında Başkan Dursun Özbek sporculara ceza verileceğini açıkladı.

18 FUTBOLCUYA CEZA

Özbek daha sonra soluğu Florya’da alıp Teknik Direktör Igor Tudor ve idari kadroyla toplantı yaparken Kasımpaşa maçında 18’de olan bütün isimlere maaşlarına göre ceza kesileceğini açıkladı.

EN ÇOK 88 BİN EURO

Hürriyet'in haberine göre; Kulüp avukatlarının futbolculara verilecek ceza için çalışmalara başladığı belirtildi. FIFA Talimatnamesi’ne en fazla yüzde 10 ceza verebilecek olan sarı-kırmızılılar oyuncu ücretinin 300’e bölünüp 7 ile çarpılmasından çıkacak rakama göre bir fatura çıkaracak.

EN FAZLA CEZA MUSLERA'YA

Bu durumda en fazla ücret alan isimlerden Muslera’ya 88 bin euro, Sneijder’e 80 bin, Podolski’ye 75 bin, Selçuk İnan’a 71 bin, De Jong’a ise 62 bin euro ceza kesilecek.

Diğer futbolcular da kazançlarına göre ceza ödeyecek. Bu cezaların tahsilatının ise sezon sonunda yapılacağı belirtildi.

4 haftalık performansları mercek altına alınacak olan futbolcular bu sürede kendilerini affettirebilirse cezaların affedilmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

Yine geçen sezonla ilgili disiplin cezaları da sezon sonunda yönetim tarafından masaya yatırılacak.