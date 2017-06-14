Galatasaray'da Ergin Ataman dönemi sona erdi

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Ergin Ataman ile yolları ayırdı..

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ergin Ataman da sosyal medya hesabından ayrılığı duyururken, sert ifadeler kullandı ve; "Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır. Tüm samimiyeti ile 5 yıl boyunca destek olan herkese teşekkürler. Bu sabah yapılan görüşmede gerekirse bu sezon hiç ücret almadan da kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can Topsakal istenmediğimi belirtti. Hakkınızı helal edin büyük Galatasaray taraftarı, hataları ile sevapları ile 5 yıl geçirdik. Gerçekleri tarih yazar tarihi de biz yazdık ..." açıklamalarını yaptı.

G.SARAY'I MİLLİ TAKIMA TERCİH ETTİ

Başarılı antrenör Ergin Ataman, Galatasaray'la birlikte Türkiye Erkek Basketbol Takımı'nı da çalıştırıyordu. İkisini aynı anda çalıştıran Ataman, yaşanılan sancılı bir süreçten sonra Galatasaray'da kalmayı tercih ederek Milli Takım'dan ayrılmıştı.

Öte yandan Galatasaray ile Türkiye'de şampiyonluk yaşayan Ergin ataman, sarı-kırmızılı takımla Eurocup'ı kazanan ilk Türk başantrenör olma başarısına da ulaşmıştı.

GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Galatasaray Külübü de resmi internet sitesinden Ergin Ataman'a teşekkür mesajı yayımladı.

İşte o mesaj:

"2012 yılından bu yana Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevini yürüten Ergin Ataman ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Ergin Ataman, görev yaptığı dönemde, Yenilmez Armada’yı 23 yıl aradan sonra Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. 2015-16 sezonunda Galatasaray Odeabank ile Eurocup şampiyonluğu yaşayarak kariyerine bir Avrupa Kupası daha ekledi ve Avrupa'da üçüncü kez kupa kazanma başarısı gösteren ilk ve tek Türk antrenör oldu.

Ergin Ataman kariyeri boyunca bir Eurocup Kupası, Saporta Kupası, bir Eurochallenge Kupası, iki lig şampiyonluğu, dört Türkiye Kupası, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti ve kazanma karakterini sahaya yansıtmasıyla ön plana çıktı.

Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan Sayın Ataman’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."