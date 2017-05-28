Galatasaray'da Ergin Ataman dönemi sona eriyor

Bu sezon hem Euroleague, hem de Türkiye Ligi'nde beklentilerin oldukça altında bir sezon geçiren Galatasaray Odeabank'ta Ergin Ataman depremi yaşanıyor.

ATAMAN'LA YOLLAR AYRILIYOR

Basketbolda güvenilir kaynaklardan biri olan İsrailli gazeteci David Pick, Sarı-Kırmızılıların gelecek sezon Ataman'la yola devam etmeyeceğini iddia etti.

Galatasaray'la birlikte Türkiye'de şampiyonluk, Avrupa'da ise Eurocup zaferleri kazanan Ataman, sezon başında oyun kurucu tercihlerindeki hataları ve son dönemde taraftar grubuyla yaşadığı tartışmalar sebebiyle, taraftarın hedefi haline gelmişti.

Gelecek sezon Euroleague'de olmaması sebebiyle nispeten düşük bir bütçeyle Eurocup'ta mücadele edecek Galatasaray'da yönetimin, Ataman'la ilgili nasıl bir politika izleyeceği merakla bekleniyor.