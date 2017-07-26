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Galatasaray'da Fatih Terim sesleri

Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevinden ayrılmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Galatasaray'da Fatih Terim sesleri
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da yaşanan kebapçı baskınının ardından A Milli Takım'dan ayrılacağı konuşulan Fatih Terim, istifa kararını açıkladı.

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Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray camiasında Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı.

Igor Tudor'u takımın başında istemeyen ve her maç sonrası istifaya çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar,  Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesini bekliyor.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar twitter'da 'YuvanaDönTerim' hastag'ı açtı.

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