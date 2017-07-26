Galatasaray'da Fatih Terim sesleri

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, görevinden istifa etti.
Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da yaşanan kebapçı baskınının ardından A Milli Takım'dan ayrılacağı konuşulan Fatih Terim, istifa kararını açıkladı.
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Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray camiasında Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı.
Igor Tudor'u takımın başında istemeyen ve her maç sonrası istifaya çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesini bekliyor.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar twitter'da 'YuvanaDönTerim' hastag'ı açtı.