Galatasaray'da forvet transferi Podolski'ye bağlı

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, forvet bölgesi için yeni oyuncu araştırmalarının devam ettiğini, bu pozisyona yapılacak transferin Podolski'inin geleceğine bağlı olduğunu söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, ''Forvet bölgesi ile ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Bu pozisyonla ilgili yapacağımız transfer Podolski'nin geleceği ile de alakalı.Onun kalıp kalmaması bu transferi netleştirecektir. Umarım Podolski bizimle kalır. Ancak gitmesi durumunda mutlaka ihtiyaç doğacaktır.'' ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ OLAN BENİM BEĞENMEM

Ahmet Çalık’ın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, “Geçtiğimiz transfer döneminde olduğu gibi mutlaka benim oturup seyrettiğim ve beğendiğim oyuncular alınıyor. Önemli olan benim beğenmem. Milli takım stoperi, Türk olması nedeniyle ligi de çok iyi biliyor. Oyunculuğunun yanı sıra, beraber oynayan arkadaşları Ahmet Çalık’ın çok karakterli bir oyuncu olduğunu ifade etti” dedi.

YASİN AFFEDİLDİ

Yasin Öztekin’in takıma bugün dahil olduğunu ve affedildiğini söyleyen Riekerink, “Bu hafta cezalı olduğu için Konyaspor deplasmanında olmayacak. Takımımızın önemli bir parçası. Kulübün verdiği bir ceza vardı ve bugün bu ceza sona erdi. Konyaspor maçından sonra oynamaya devam edecek. Bu hafta bizim için zor bir maç olacaktır. Saha içinde iyi organize olan bir takım. Spesifik bir oyun anlayışları var. Arkadaşlarımızla birlikte bunu analiz ettik. Biz de farklı bir sistemle oynayabiliriz. Yarın yapılacak antrenmanda duran toplara da çalışacağız. Ama diğer taraftan oyuncularımızın maça ne kadar fiziksel olarak hazır olduğu da önemli. Podolski tam hazır olursa, Eren’le birlikte çift forvet olarak da sahaya çıkabiliriz” şeklinde konuştu.