Galatasaray'da futbolcu eşleri buluştu

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'daki aile ortamı, futbolcuların eşlerine de yansıdı. Sarı-kırmızılı ekibin futbolcularının eşleri, Mesude Özbek'in organizasyonunda buluştu.

MESUDE ÖZBEK'TEN EŞLERE DAVET

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in eşi Mesude Özbek’in davetiyle organize edilen yemekte keyifli anlar yaşanırken oyuncuların eşleri birbirlerini yakından tanıma fırsatı buldu.





Takımdaki birlik beraberliğin devamı niteliğinde olan yemekte Muslera'nın hamile eşi Patricia Callero ilgi odağı oldu. Yemeğin sonunda sezon boyunca benzer organizasyonların tekrar edilmesi konusunda sözleşildi.