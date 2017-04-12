Galatasaray'da gece yarısı kriz toplantısı

Medipol Başakşehir’e 4-0 yenilen G.Saray’da, maç sonrası olağanüstü hal vardı.

GALATASARAY'DA KRİZ TOPLANTISI

Maçtan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelen Wesley Sneijder, Nigel De Jong ve Lukas Podolski önderliğindeki gruba, Hakan Balta gibi son dönemde kesik yiyen isimlerin de destek verdiği ve önceki gece geç saatlere kadar süren zirvede, oyuncuların teknik direktör Igor Tudor’dan memnuniyetsizliklerini yüksek sesle dile getirdikleri belirlendi.

Florya’daki buluşmada, taraftarın tepkisinin haklı ve yerinde olduğu üzerinde birleşen bu isimler, Tudor’un tercihlerini ise ciddi şekilde sorguladılar.

YA TUDOR YA BİZ

Sarı-kırmızılı futbolcuların bu şikayetlerini sportif direktör Cenk Ergün ile paylaşarak yönetime iletecekleri bildirildi. Oyuncuların, "Ya Tudor ya biz" diyerek bu konuda kesin bir çözüm isteyecekleri de dile getirildi.

Diğer taraftan önceki gece maçtan sonra soluğu tesislerde alan ama ilk ayrılan isim olan teknik direktör Igor Tudor’un bu isimlerle ilgili ne gibi bir yaklaşım içinde olacağı ise merakla bekleniyor.

"TEK ÇARE FENERBAHÇE'Yİ YENMEK"

Tudor'un, tesislerde olmadığı için katılamadığı toplantıda tüm hatalar konuşuldu, öz eleştiri yapıldı. Gece 02.00’ye kadar süren toplantı sonunda takım kaptanları Selçuk ile Sneijder, "Artık aynaya bakma ve ders alma zamanı. Bu kötü tabloda hepimizin payı var. Hatalarımızla yüzleşmeli ve kötü gidişe son vermeliyiz. Taraftarlarımızı biraz olsun mutlu etmek için tek çaremiz var; Fenerbahçe maçını kazanmak" diyerek takım arkadaşlarını yüreklendirdi.