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Galatasaray'da gündem yeniden Subotic

Chedjou ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, stoper bölgesindeki boşluğu daha önce de gündeme gelen Neven Subotic ile dolduracak.

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Galatasaray'da gündem yeniden Subotic

Geçen sezon da Galatasaray'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Neven Subotic, tekrar sarı-kırmızılıların radarına girdi.

DORTMUND KADROSUNDA DÜŞÜNMÜYOR

Futbol kariyerine ABD'de başlayan Sırp savunmacının bonservisine sahip olan Borussia Dortmund, devre arasında Köln'e kiraladığı Subotic'i yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor.

Neven Subotic bu sezon Köln formasıyla Bundesliga'da sadece 6 maçta görev yaptı. Başarılı savunmacı önceki sezonlarda sık sık sakatlık problemleri yaşarken, sezonun ikinci yarısı Köln'de istikrarlı bir grafik çiziyor.

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