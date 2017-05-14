Galatasaray'da Hakan Balta dönemi sona eriyor

2007 yılında Manisaspor’dan Galatasaray’a transfer olan Hakan Balta’nın sarı kırmızılı takımdaki serüveni sona eriyor. 34 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonu takımdan gönderilecek.

TUDOR BAŞKANDAN BEK İSTEDİ

Igor Tudor, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve futbol direktörü Cenk Ergün’e sunduğu raporda özellikle hem sağ hem de sol olmak üzere iki stoper istediğini söyledi.

OSMANLISPOR TALİP

Sezon başında alınan Serdar Aziz ve devre arası transferi Ahmet Çalık ile Semih Kaya ise, yine kadroda tutulacak. Gözden çıkarılan Hakan Balta’ya ise Osmanlıspor talip oldu.

Diğer yandan yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrasında forma şansı bulamayan Koray Günter’in ise önümüzdeki yıl düzenli olarak görev alıp kendini geliştirebileceği bir kulübe kiralık olarak verilmesi planlanıyor. Öte yandan Galatasaray’ın dünkü idmanında sakatlanan Hakan Balta, Gaziantep kafilesinden çıkarıldı. Hırvat teknik adam, Hakan’ın yerine Koray Günter’i dahil et