Galatasaray'da ikinci men cezası kapıda

Geçtiğimiz sezon Finansal Fair Play kurallarına uymadığı için Avrupa'dan men cezası alan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor...

ÇOĞU TRANSFERDEN VERİM ALINAMADI

Duygun Yarsuvat'tan başkanlığı devralan Dursun Özbek döneminde yapılan transferlere verilen paralar sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli kızdırdı.

Çünkü ligde ve kupa hedefsiz kalan Aslan'da yüksek bonservis bedeli ödenmesine rağmen alınan oyuncuların hemen hemen hiçbirisinden verim alınamadı.

İşte o vahim tablo:

CİMBOM'UN 65 MİLYON EURO'YU GEÇMEMESİ LAZIM

UEFA, sarı-kırmızılı yönetime 2016 ve 2017 yılı raporlama dönemlerinde de çalışan giderlerini 65 milyon Euro’da tutmalarını mecbur kıldı.

Yani maaş konusunda sınıra dayanan yönetim, kuralı bir defa daha ihlal etmesi durumunda Galatasaray ikinci kez men cezası alacak...