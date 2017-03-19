Galatasaray'da Levent Nazifoğlu istifa etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan Galatasaray'da Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu görevinden istifa etti.

"KENDİM İSTİFA ETTİM"

A Spor'a bağlanan Nazifoğlu; "Ben çok yoruldum, her gün yalan var. Galatasaray'da maskeli balo var. Ben bu maskeyi takmayacağım, kendim istifa ettim. Bu istifalardan taraftar ders alsın. Şahsi egoları değil Galatasaray'ı ön planda tutsunlar." dedi.

"DURSUN ÖZBEK'İ RAHAT BIRAKMIYORLAR"

Nazifoğlu; "Dursun Özbek'in dürüstlüğüne kefilim ama rahat bıramıyorlar. Çok etkileniyor, bıraksalar düzlüğe çıkaracak, eminim. Yönetimde iki kişi var. Dursun Özbek'i yanlış yönlendiriyorlar. İsim vermeyeceğim." diyerek sözlerini sonlandırdı.

ULTRASLAN İLE TARTIŞMIŞTI

Levent Nazifoğlu daha önce Antalya deplasmanında Galatasaray otobüsüne saldıranların ultrAslan grubu olduğunu söyleyerek; "Bir daha olursa şahsen şikayetçi olurum. Otobüse yumruk atmak, futbolcuya yumruk atmaya kalkmak bunlar hoş şeyler değil. ultrAslan göndermiş oraya 15-16 yaşındaki cocukları futbolculara küfür ediyorlar, yöneticilere küfür ediyorlar." demişti.





Bunun üzerine de ultrAslan'dan Levent Nazifoğlu ve Galatasaray yönetimini istifaya davet eden çok sert bir açıklama gelmişti.

Levent Nazifoğlu'nun istifasında başta ultrAslan olmak üzere Galatasaray taraftarları başrol oynadı.