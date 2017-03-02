Galatasaray'da Mandzukic atağı

Sarı-kırmızılılar, yeni hocayı motive etmek için düğmeye basarken Hırvat golcünün menajeri ile temasa geçildi. Hedeflenen başarı gelirse Mandzukic, parçalıyı giyecek.

Galatasaray yönetimi, önce Rize ile berabere kalan sonra da Beşiktaş mağlubiyetini yaşayan Teknik Direktör Igor Tudor'u motive etmeye çalışıyor.

DEVLER LİGİ'NE GÖTÜR MANDZUKİC'İ ALALIM

AMK Spor'un haberine göre; Ligde en azından ikinci sırayı elde etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılı yöneticiler, Hırvat teknik adama “Bizi Şampiyonlar Ligi'ne götür, sana Mario Mandzukic'i alalım” sözünü verdi. Cimbom, Hırvat golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic ile temasa geçerek nabız yokladı.

TUDOR DA DEVREYE GİRECEK

Tudor'un da mutlaka takımda görmek istediği Hırvat golcü için menajerinin yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Genç hocanın yıldız ismin alınmasında bizzat eski kulübü Juventus ile görüşüp başrol oynaması bekleniyor.

Kiralık olarak düşünülen Mandzukic, bu sezon İtalyan kulübünde 33 maçta 7 gol atıp 5 de asist yaptı. Hırvat futbolcunun adı devre arasında Beşiktaş ile de anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.