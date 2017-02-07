Galatasaray'da mecburi rotasyon

Galatasaray'da yaşanan sakatlıklar yüzünden teknik direktör Riekerink, Kayserispor maçında kadroda değişiklikler yapacak. Hollandalı teknik adam, Sneijder'in yokluğunda Eren Derdiyok'u oynatmayı planlıyor.

SNEİJDER VE SELÇUK YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, pazar günü TT Arena'da oynanacak Kayserispor maçı öncesi kadroda mecburi değişikliğe gidecek. Galatasaray'da Sneijder sakatlığından dolayı ilk 11'de forma giyemeyecek.

Hollandalı çalıştırıcı, Eren Derdiyok'u ilk 11'de kullanıp Lukas Podolski'yi forvet arkası pozisyonunda değerlendirmeyi düşünüyor. Oynama ihtimali az olan Selçuk'un yerine ise Tolga Cigerci 11'de dönecek.

CAROLE ŞÜPHELİ MUSLERA DÖNÜYOR

Sarı kırmızılı ekibin bir başka sakat oyuncusu ise Lionel Carole. Başakşehir maçında bileğinden sakatlanan Carole, sağlık ekibi tarafından Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Carole mücadeleye yetişmezse teknik direktör Riekerink tercihini Martin Linnes'ten yana kullanacak.

Serçe parmağındaki sakatlık nedeniyle kupada riske edilmeyen Muslera ise yenide kaledeki yerini alacak.