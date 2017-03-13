Galatasaray'da Sabri dönemi sona eriyor

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda takımda önemli değişiklikler yapmayı düşünüyor.

Teknik direktör Tudor'un raporu doğrultusunda bazı isimler ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, değişime öncelikle 30 yaş üzeri oyunculardan başlayacak.

İLK OLARAK SABRİ YOLLANACAK

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen Sabri Sarıoğlu ile görüşecek olan yönetim, takıma verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederek önümüzdeki yıl kadroda düşünülmediğini iletecek.

Tudor'un, takımı gençleştirme adına bu karara sıcak baktığı ve yönetime vereceği listenin ilk sırasında Sabri Sarıoğlu'nun bulunduğu ifade edildi.

Riekerink döneminde sağ bekte forma şansı bulan deneyimli oyuncu, Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesinde yer almaya başlamıştı.

LİGDE 350 MAÇ OYNADI

Gençlerbirliği mücadelesinde Hakan Balta sakatlandıktan sonra oyuna giren Sabri Sarıoğlu Galatasaray formasıyla ligde 350. maçına çıkmıştı.

15 YILDA 15 HOCA

İlk olarak 2001-2002 sezonunda Lucescu tarafından A takıma çıkarılan Sabri, aradan geçen 15 yılda 15 farklı hocayla çalıştı.

Tecrübeli futbolcu, 15 yılda 6 lig, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Sabri'nin çalıştığı hocalar:

1.Mircea Lucescu

2.Fatih Terim

3.Gheorghe Hagi

4.Eric Gerets

5.Karl Heinz Feldkamp

6.Cevat Güler

7.Michael Skibbe

8.Bülent Korkmaz

9.Frank Rijkaard

10.Bülent Ünder

11.Roberto Mancini

12.Cesare Prandelli

13.Hamza Hamzaoğlu

14.Mustafa Denizli

15.Jan Olde Riekerink

Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımda çalıştığı son hoca Tudor olmuş olacak.