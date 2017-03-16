Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi

Galatasaray'da sakat futbolculardan iyi haberler gelmeye başladı...

AHMET TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Gençlerbirliği maçından sonra Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Ahmet Çalık'ın bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

EREN VE HAKAN'IN DURUMU BELİRSİZ

Ayrıca yine çeşitli sakatlıkları bulunan ve Trabzonspor maçında oynamaları şüpheli olan Podolski, Semih Kaya, Nigel de Jong da Chedjou da yine takımla çalışan futbolcular arasında.

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan futbolculardan Eren Derdiyok ve Hakan Balta ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.