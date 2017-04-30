Galatasaray'da Semih Kaya kadroya alınmadı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Bursaspor'a konuk olacak.
Galatasaray'da Semih Kaya, Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı. Alt arka adalesinde hafif ağrı bulunan Semih Kaya, tedbir amaçlı olarak Bursaspor maç kadrosunda alınmadı.
SEMİH'İN YERİNE HAKAN BALTA
Galatasaray bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray’ın Bursaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu.