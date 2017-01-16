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Galatasaray'dan Semih Kaya açıklaması

Galatasaray'da Semih Kaya'nın sağ üst ön adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

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Galatasaray'da Semih Kaya şoku

Galatasaray sezonun ikinci yarısı ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor maçından sonra sağlık kontrollerine giren defans oyuncusu Semih Kaya hakkında açıklamada bulundu.

SAĞ ÖN ADELESİNDE ZORLANMA VAR

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Futbolcularımızdan Semih Kaya'nın Spor Toto Süper Lig'de oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından yapılan tetkikleri sonrasında sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

ELAZIĞ MAÇINDA OYNAMAYACAK

Deneyimli oyuncunun yapılan bu açıklama sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Elazığspor maçında riske edilmemesi bekleniyor.

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