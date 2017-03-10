Galatasaray'da Semih yok Chedjou belirsiz

Galatasaray Kulübü, antrenmanda sakatlanan Semih Kaya ve Aurelien Chedjou'nun durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; topuğunda ağrı hisseden Chedjou ve sol üst ön adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Semih Kaya'nın tedavisine başlandığı belirtildi.

Semih Kaya, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Chedjou'nun ise iğneyle oynama ihtimali bulunuyor. Son kararı Kamerunlu oyuncuyla görüşecek olan teknik direktör Igor Tudor ve sağlık heyeti verecek.

SNEIJDER'DEN İYİ HABER

Galatasaray'da sakatlığı geçen Wesley Sneijder'den ise iyi haber geldi. Hollandalı oyuncu antrenmanın bir kısmında takımla birlikte çalıştı. Sneijder'in henüz fiziksel olarak 90 dakikayı çıkaracak kapasitede olmadığı, oyunun gidişatına göre ikinci yarı karşılaşmada görev alabileceği ifade edildi.