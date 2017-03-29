Galatasaray Samir Nasri'yi transfer ediyor

İspanyol Radyosu Cadena Ser, Sevilla'nın Samir Nasri için opsiyon hakkını kullanmayacağını belirtti.

SNEİJDER GİDİYOR NASRİ KİRALANACAK

Radyonun iddiasına göre Galatasaray, Sneijder'in olası ayrılığı ihtimalini düşünerek Fransız yıldız için bonservisini elinde bulunduran Manchester City ile ilk teması kurdu.

Haberde Nasri'nin yüksek ücretini ancak Türkiye, Çin ve Arap takımlarının karşılayabileceği kaydedildi. Galatasaray, satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Samir Nasri büyük umutlarla gittiği Sevilla'da aradığını bulamadı. 29 yaşındaki Fransız orta saha 19 lig maçında forma şansı elde etti. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 2 gol gönderebilen Samir Nasri, 3 de asist yaptı. Sevilla performansını yeterli görmüyor.