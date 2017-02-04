Galatasaray'da Sneijder sakatlandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray Sneijder'in sakatlığıyla sarsıldı.

DEĞİŞTİRİN İŞARETİ YAPTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Terim stadında oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının hemen başında sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Sneijder yaşadığı sakatlık nedeniyle bir anda yerde kaldı ve kenara değişiklik işareti yaptı.

Hollandalı futbolcu Sneijder, Medipol Başakşehir maçının 5. dakikasında sağ üst kasığından sakatlandı ve morali bozuk şekilde soyunma odasına gitti. Yıldız futbolcunun yerine Josue dahil oldu.