Galatasaray'da Sneijder sakatlandı

1 PFDK'dan Beşiktaş'a FETÖ tezahüratı cezası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a Galatasaray derbisinde yapılan FETÖ tezahüratları nedeniyle ceza verdi.

2 Kayserispor - Fenerbahçe - CANLI SKOR Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

3 Rabona vuruşuyla gol atan Denizhan Deniz mest etti Trabzonspor'dan Erzurumspor'a transfer olan Denizhan Deniz'in antrenmanda rabona vuruşuyla gol atması izleyenleri büyüledi.

4 Erkan Zengin kadro dışı bırakıldı Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kendisiyle tartışan Erkan Zengin'i kadro dışı bıraktı.

5 Trabzonspor'da yapılacak transferler belirlendi Burak Yılmaz ile prensipte anlaşan Trabzonspor'da yönetim, şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor...

6 Galatasaray'dan Mandzukic atağı Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan G.Saray yönetimi, Tudor'un vatandaşı Mandzukic'i kadroya katmak istiyor.

7 G.Saray Podolski'nin satıldığını resmen duyurdu G.Saray Kulübü, Podolski'nin 2.6 milyon Euro karşılığında Japonya'nın Vissel Kobe takımına satıldığını resmen açıkladı.

8 En fazla maçta gol yemeyen kaleciler arasında 2 Türk Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla maçta gol yemeyen kaleciler belirlendi. Listede iki Türk kaleci de var.

9 Hagi: Emre Fenerbahçeli değil G.Saray'ın efsane futbolcusu Hagi, Emre'nin sarı-lacivertli taraftarların kendisini kabul etmesi için "F.Bahçeliydim" dediğini iddia etti.