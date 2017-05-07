Galatasaray'da Sneijder'e ceza kapıda

Kasımpaşa karşısında alınan yenilgi sonrası takımda radikal kararların alınması bekleniyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Tudor ile toplantı yapıyor.

SNEİJDER'E CEZA KAPIDA

Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası takımda radikal kararlar alınacak. Toplantı sonucunda baI oyuncuların kadro dışı bırakılacağı ifade ediliyor.

Akşam antrenmanı öncesi başkan Özbek ve Tudor tesislerde takımın son durumunu masaya yatırıyor. Hırvat teknik adam, takımdaki disiplinsiz tavırlardan dolayı bazı futbolcuların kadro dışı kalmasını isteyecek.

Galatasaray yönetimi de gece geç saatlerde TT Arena'da olağanüstü toplantı yaptı. Yönetim, futbolcuların disiplinsizliğine karşı Tudor ile görüşerek ceza verme kararı aldı.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in de ceza alacak oyuncular arasında olduğu belirtildi. Sneijder için kadro dışı mı yoksa para cezasının mı verileceği Başkan Özbek ile Tudor arasında yapılacak toplantının sonucuna göre netleşecek