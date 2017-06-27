Galatasaray'da Sneijder'in son durumu

Galatasaray’da, Younes Belhanda’nın transferi sonrası takımdan ayrılacağı iddiası daha da güçlenen Wesley Sneijder’in durumu bu hafta netleşecek.

Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers, 1-2 gün içinde İstanbul’a gelerek sportif direktör Cenk Ergün ile masaya oturacak.

PLANLAMADA YOKSA AYRILACAĞIZ

Hürriyet'in haberine göre Albers bu görüşmede Ergün’e, “Gelecek sezonun kadro planlamasında Wesley Sneijder var mı yok mu? Wesley Sneijder bu sorunun cevabını bilmek istiyor. Tudor’un planlarında yoksa kulüp arayışına başlayacağız” diyecek.

Cenk Ergün de bu kritik soruyu teknik direktör Igor Tudor’a iletecek. Hırvat hocanın vereceği cevap Hollandalı yıldız için ‘tamam ya da devam’ niteliği taşıyacak.

2018 Dünya Kupası’nda forma giymeyi hedefleyen Sneijder, Hollanda Milli Takımı’ndaki yerini kaybetmeme adına, sürekli oynayabileceği bir kulüpte yer almak istiyor.

AMERİKA'DAN TEKLİF VAR

Galatasaray ile bir yıl sözleşmesi bulunan Sneijder’i, MLS ekibi Montreal Impact istiyor. Bu kulübün patronları İtalya 1. Ligi’nde mücadele eden Bologna’da da söz sahibi.

Sneijder teklifi kabul ederse yarım sezon Bologna’da oynayacak ve MLS başladıktan sonra Montreal Impact takımına gidecek.