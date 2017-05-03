Galatasaray'da takımdan ayrılmak isteyen biri var

Galatasaray'da Garry Rodrigues ile ilgili şok gelişme yaşanıyor.

PAOK'A DÖNMEK İSTİYOR

26 yaşındaki oyuncu sürekli 11'de olmadığı gerekçesiyle ayrılıp, eski takımı PAOK'a dönmek istiyor.

Yönetim ve teknik heyet gelişmelere göre konuyla ilgili kararını verecek.

SADECE 1 GOL ATTI

Bruma'ya alternatif olarak devre arasında transfer edilen Garry Rodrigues çabuk gözden düştü.

Geride kalan 12 haftada 3 kez 90 dakika oynayan ve toplamda 559 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu, sadece 1 gol üretebildi.

3.5 MİLYON EURO'YA ALINDI

Galatasaray, Rodrigues transferi için PAOK'la 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı.

Oyuncu yarım dönem için 675 bin Euro kazanıyor. Devam etmesi durumunda ise diğer 4 sezon için 1.350 bin Euro kazanacak.

Sarı kırmızılılar Hollandalı oyuncu ile dört buçuk yıllık anlaşma yapmıştı.