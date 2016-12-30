Galatasaray'da terlemeden para kazananlar

UEFA'nın finansal kıskacındaki Galatasaray Ocak ayında başlayacak transfer dönemi için para bulamazken, sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayıp bir dakika forma giymeden takımdan ayrılan isimlere Kolbeinn Sigthorsson da eklendi.

İşte Galatasaray'da Endoğan Adili ile başlayan Kevin Grosskreutz ile devam eden "Yattığı yerden" para kazananlar:

SADECE İDMANA ÇIKTI

Sezon başında 700 bin Euro karşılığında Fransız kulübü Nantes'tan kiralanan ve bir yıl için 1 milyon 215 bin Euro alacağı açıklanan İzlandalı santrfor Eylül ayında milli takımda sakatlandı ve Galatasaray formasını bir kez olsun giyemedi.

Sigthorsson ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim, KAP'a yaptığı açıklamada yarım sezon için oyuncuya 400 bin Euro ödeyecek. Nantes kulübü de kiralık bedeli için 350 bin Euro alacak.

TRANSFER KURBANI

Geçen sezon transfer son saatlerinde Borussia Dortmund'dan alınan Kevin Grosskreutz G.Saray kulübünde yaşanan "faks skandalı" yüzünden forma giyememiş ve devre arasında kulüpten ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı formayı giymeden cebine 925 bin Euro'yu cebine koyan Alman futbolcu gibi bir başka isim de sahaya çıkmadan para kazanmaya devam ediyor.

ENDOĞAN'I TANIYAN YOK

Ünal Aysal döneminde arkadaş tavsiyesiyle alınan İzet Hajrovic'ten büyük zarar eden Galatasaray, Lucas Ontivero, Oğuzhan Kayar gibi isimleri de milyonları saçmış genç gurbetçi oyuncu Endoğan Adili'yi de kadrosuna katmıştı. Endoğan yılda 250 bin Euro kazanıyor.