Galatasaray'da transfer fiyaskosu

Galatasaray Yönetimi, sezon başı ve devre arasında yapılan 7 transfere tam 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Üstelik bu 7 oyuncudan 1’i tazminat ödenerek yollandı, diğer 6’sı ise ilk 11’e bile giremiyor

SERDAR'A 4.5 MİLYON EURO

Bursaspor’da sezonluk maç ortalaması 20-25’i geçmeyen Serdar Aziz’e 4.5 milyon Euro bonservis bedeli, yıllık da 2 milyon Euro garanti para verilirken, 26 yaşındaki savunmacı sadece 5 maçta forma giyebildi ve sakatlandı.





TOLGA, SİGTHORSSON, CAVANDA FİYASKOSU

3 milyon Euro’ya alınan ve 2 milyon Euro yıllık ücreti olan Tolga Ciğerci, De Jong ile Selçuk’u zorlayamıyor. 700 bin Euro kira bedeliyle alınan Sigthorsson, tazminat ödenerek gönderildi ve hiç forma giymedi.

Trabzonspor’un gözden çıkardığı ve buna rağmen 1.8 milyon Euro’ya transfer edilen Cavanda, son haftalarda 18 kişilik kadroya bile giremiyor.

EREN DERDİYOK KAYBOLDU

4 milyon Euro bonservisle alınan ve yıllık 2 milyon 150 bin Euro’ya oynayan Eren Derdiyok sezona iyi başlarken daha sonra düşüşe geçti, bir ara sakatlandı ve formayı Podolski’ye kaptırdı.

Devre arası dönemi de, sezon başı transferlerini aratmadı. Büyük bir scout başarısıyla bulunduğu lanse edilen 26 yaşındaki Garry Rodrigues’e 3.5 milyon Euro bonservis verildi, ancak Hollandalı oyuncu bir türlü Yasin’i kesmeyi başaramadı.

