Galatasaray'da transferler bitiyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Feghouli, Fernando, Imbula ve Jason Denayer transferleri için yurtdışında görüşmeler yapıyor. Başkan Özbek, transferleri sonuçlandırmadan İstanbul'a dönmeyi düşünmüyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

NTVSpor'un haberine göre, ilk olarak Fransa'da Feghouli için masaya oturan Galatasaray, toplantıdan olumlu sonuç aldı.

West Ham United kulübüyle 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlayan sarı kırmızılı ekip, Cezayirli oyuncuya da yıllık 3.1 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Ancak sözleşmedeki son detaylar tamamlandıktan sonra resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi.

HAYAL KIRIKLIĞINI UNUTTURMAK İSTİYOR

Fransa'dan İngiltere'ye geçen Özbek ve Ergün, burada Imbula, Fernando ve Denayer için girişimlerde bulunacak. Imbula ve Denayer'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlayan sarı kırmızılılar, Fernando için ise 8 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı.

Başkan Dursun Özbek, transferde bizzat devreye girerek Östersunds karşısında yaşanan hayal kırıklığını unutturmayı hedefliyor. Görüşmelerde yer alan Özbek'in transferleri sonuçlandırmadan dönmek istemediği ifade ediliyor.