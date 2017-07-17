Galatasaray'da Tudor'un gönderilmesi konuşuluyor

Geçen sezonun son bölümünde takımın başına geçen Igor Tudor'un yönetiminde takımın düşük performansı ve ligi de 4. sırada bitirip Avrupa biletini son sıradan alması yönetimde de fikir ayrılıklarına neden oldu.

BAŞKAN YOLA DEVAM ETTİ

Başkan Özbek, gelecek sezon da takımı Igor Tudor'un çalıştırmasını isterken yöneticilerin bir bölümü ise başka bir teknik adamın getirilmesinden yana tavır koydu. Fakat sonunda başkan Özbek'in dediği oldu ve Hırvat çalıştırıcı görevine devam etti.

AVRUPA HEZİMETİ SABIRLARI TAŞIRDI

Sezon öncesinde gerek gönderilen oyuncular gerekse de yapılan yeni transferler takımın çalkantılı günler geçirmesine neden oldu. Üstüne UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Östersunds karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sabırları da taşırdı.

BU İŞ TUDORLA OLMAYACAK

Özbek bu skora ve ortaya koyulan futbola bir hayli sinirlenirken yöneticiler de baskıyı artırdı. Son yapılan görüşmelerde yöneticiler "Başkan bu iş Tudor'la olmayacak. Hemen takımın başına yeni bir teknik adam getirelim. Yapılan transferler sonrasında bu takımın oynadığı futbol çok kötü. Östersunds'a yenilmek bile Tudor'un gönderilmesi için yeterli" derken başkan ise süre istedi.

Östersunds ile 20 Temmuz'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda bu maçtaki sonuca göre de takımda değişim başlayabilir. Olası bir Avrupa'ya veda halinde sarı-kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılması bir hayli yüksek bir ihtimal.