Galatasaray'da yeni hedef Badou N'Diaye

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce Gomis,Belhanda, Maicon ve Mariano ile anlaşan sarı kırmızılı ekip bir transfer de Süper Lig'den yapma peşinde.

IMBULA'DAN VAZGEÇİLDİ

Orta sahaya Stoke City'de forma giyen Imbula'yı transfer etmek isteyen Galatasaray, oyuncunun kulübünün yüksek bonservis bedeli ısrarı ve kiralık verilmesine sıcak bakmamasından dolayı bu transferden vazgeçti.

Sarı-kırmızılı takım rotayı bu kez Süper Lig'e çevirdi.

10 NUMARAYA 5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Galatasaraylı idareciler, Başkent temsilcisi ile Badou N'Diaye için görüşmelere başladı.

Sarı-krımızılılar ilk olarak Osmanlıspor'a 5 milyon euro bonservis ücreti ve bunun yanısıra Hakan Balta + Ryan Donk'u önerdi.

Ancak N'Diaye'nin talkibi çok. Özellikle Premier Lig ekiplerinin kıskacında olan Senegallli oyuncu için Osmanlıspor'un kararı ne olacak merak konusu.