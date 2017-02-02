Galatasaray'da yerli oyuncu krizi

Galatasaray'da yerli futbolcuların devre arası tatili öncesi yönetim tarafından kendilerine verilen 29 Aralık 2016 tarihli senetleri 1 ay geçmesine rağmen tahsil edemediği ortaya çıktı.

DURSUN ÖZBEK,SELÇUK'LA GÖRÜŞTÜ

Bir süredir devam eden ekonomik krizi yönetim bu ay sonlandırmak istiyor. Sarı-kırmızılı yetkililer, ödeme sorununun bu ay içinde çözüleceğinin sözünü takıma verdi.

Dursun Özbek, Selçuk İnan ile yaptığı özel görüşmede, "Liderliğe yelken açtık, hepinize özveriniz için teşekkür ederim. Gerekeni yapacağız" dedi.