Galatasaray'da yılın sporcusu Muslera oldu

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği’nin gelenekselleşen “Galatasaray’da Yılın Sporcusu” ödül töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da gerçekleşti.
YILIN SPORCUSU MUSLERA OLDU
Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Metin Öztürk, yöneticiler ile Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslere katıldı. Törende Muslera, "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" unvanına layık görüldü. Başarılı eldiven, ödülünü Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in elinden aldı.