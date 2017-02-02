Galatasaray'da zarar 30 milyon TL

18 futbolcusuna maç başılar ve primler hariç toplamda 32 milyon 300 bin Euro net maaş ödemek zorunda olan Galatasaray, bu para TL’ye çevrildiğinde büyük zarar etti.

EURO ARTTI, GALATASARAY ZARARDA

Kadrodaki mevcut oyuncuların çoğuyla güncel kur üzerinden mukavele yapan G.Saray, yaz aylarında 3.3 civarında seyreden Euro’nun şu anda 4 TL olması nedeniyle zora girdi.

Sezona başlarken 18 oyuncusuna toplamda 106 milyon 590 bin TL ödemeyi planlayan Dursun Özbek şimdi toplam 131 milyon 990 bin TL ödemek zorunda kalacak.

Böylece kasadan 25 milyon 400 bin TL civarında fazladan para çıkmış oldu. Maç başı ücretlerle bu rakam 30 milyon TL’yi aşıyor. Oyuncularına maç başılarını ve primlerini de Euro üzerinden ödeyen Cimbom’un, buradan da kaybı büyük oldu. MALİYET DAHA DA ARTACAK

Sneijder’a her yıl verilen 1.6 milyon Euro imza parasının yanı sıra Bruma’nın 2 maça daha çıkarsa alacağı 300 bin, De Jong’un 8 maça daha çıkması halinde alacağı 250 bin Euro toplamda 2 milyon 150 bin Euro’nun daha kasadan çıkmasına yol açacak.