Galatasaray'dan 2 isme kanca

Bir süredir İtalya ve Fransa'da futbolcu kovalayan Cenk Ergün, Serie A'dan düşen Palermo'nun Norveçli sol beki Haitam Aleesami ile Fransa Ligi'nde düşmemek için çırpınan Bastia'nın sağ açığı Allan Saint- Maximin için bilgi topladığı bildirildi.

2 TRANSFER GÜNDEMDE

25 yaşındaki Norveçli sol bekin menajerinin transfere 'okey' verdiği belirtilirken 20 yaşındaki Fransız yıldız adayının menajeri Marco Kırdemir'den de olumlu mesaj geldi. Kırdemir, Bastia küme düşerse oyuncunun mutlaka ayrılmak istediğini, Galatasaray'a da sıcak baktığını ifade etti.

TUDOR DA DEVREDE

Galatasaray'da kendisini ispat etmek isteyen İgor Tudor da takımın güçlendirilmesi için kolları sıvadı. Hırvat hocanın, Tudor'un kişisel ilişkilerini kullanarak Chelsea, Real Madrid ve Juventus'un genç yıldız adaylarını sarı-kırmızılı ekibe kazandırmak için çalıştığı ifade edildi. Galatasaray, Tudor sayesinde yaşlı kadrosunu gençleştirecek.