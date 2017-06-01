Galatasaray'dan 3 mevkiye 3 transfer

Şenol Güneş: Bana zararı olmaz, onlara olur

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

1 F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri arasında en çok göze çarpan takım İskoç devi Glasgow Rangers.

2 Babel'in kamerasından şampiyonluk videosu Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel, Gaziantepspor maçının öncesinde ve sonrasında çektiği görüntüleri Youtube hesabından paylaştı.

3 Rumen basınına göre Lucescu G.Saray'a geliyor Romanya'nın Digisports kanalı, Zenit'ten ayrılan Lucescu'nun gelecek sezon Tudor'la berabere çalışacağını iddia etti.

4 Süper Lig'de sözleşmesi biten futbolcular Spor Toto Süper Lig'de 31 Mayıs 2017 itibariyle takımlarıyla sözleşmesi biten futbolcuları sizler için derledik.

5 Emre Belözoğlu'nun taraftar isyanı Kupa finalinde taraftarlarla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "O kadar şehit verdik ama onların derdi başka" dedi.

6 Şenol Güneş: Aziz Yıldırım beni tebrik etti Beşiktaş'ı iki yıl üst üste şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş, Aziz Yıldırım'ın kulübe yazı göndererek kendisini tebrik ettiğini söyledi.

7 İşte Avrupa Ligi'ne katılacak takımlarımız Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından ülkemizi gelecek sezon Avrupa Ligi'nde temsil edecek takımlar belli oldu.

8 Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i penaltılarda 4-1 yenen Konyaspor kupanın sahibi oldu.

9 Quaresma: Aziz Yıldırım da kutlamalara katılabilir Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Gaziantep'teki şampiyonluk maçının ardından F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a gönderme yaptı.