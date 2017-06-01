Galatasaray'dan 3 mevkiye 3 transfer

Transferde 7-8 oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da, öncelikli mevkiler stoper, sol bek ve forvet.
Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki isimler ise Abdennour, Clichy ve Gomis.
3 POZİSYON BELİRLENDİ
Valencia'da umduğunu bulamayan Abdennour, Galatasaray'ın aradığı stoper tanımına uyuyor. 1.87 boyundaki Tunuslu'nun Türkiye hakları tekrar Galatasaray ile iş yapmaya başlayan menajer Ahmet Bulut'ta. 27 yaşındaki Abdennour'un satın alma opsiyonuyla kiralanması söz konusu.
Carole'u satmak isteyen Galatasaray, Manchester City'nin serbest bıraktığı Fransız sol beki listesine aldı. Clichy ile birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.
Balotelli'yi disiplinsiz bulan Tudor, Negredo'nun da sistemine uymadığını söyledi. Sakatlıklardan ağzı yanan başkan Dursun Özbek de Jackson Martinez'i veto etti.
Forvette ibre Gomis'e döndü. Fransız yıldız, 3 milyon Euro'ya 'evet' dedi ve iş Galatasaray ile Swansea'nin anlaşmasına kaldı