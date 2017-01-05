Galatasaray'dan ayrılan Hamit: Alnım açık

Galatasaray, dün akşam saatlerinde Hamit Altıntop'un sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

825 BİN EURO

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili KAP'a yaptıkları açıklama şu şekilde; "Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir."

"HERKES HAKKINI HELAL ETSİN"

Bu ayrılığın ardından ise Altıntop kulübün resmi yayın organlarına bir açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan kısımlar şunlar; "İlk sezonumda Avrupa'da çeyrek final oynadık, o dönem içinde bulunduğumuz şartlara göre büyük başarıydı. Aslında hedef farklıydı. Uzun vadeli Türkiye Ligi’ni domine etmek ve Avrupa'da başarının devamının gelmesiydi. Sakatlandım; takımla birlikte olamadım. 4. yıldızda heyecanlı maçlara çıktık. Hazırlık döneminde yine çok iyi bir hava yakalamıştım, yine sakatlandım. Nasıl şampiyonluklar oluyorsa böyle şeyler de oluyor. Çok şey yazıldı çizildi ama ben her zaman bu formayı giydiğimde de; diğer takımlarda oynadığımda da sorumluluğumu, haddimi ve ahlaki olarak ne gerektiğini bildim... Eksiklerimiz olduysa da herkes hakkını helal etsin. Alnım açık."