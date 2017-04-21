Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, penaltı atışları sonucu rakibine 7-6 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, bu kupayı ülkeye getiren tek takım olan Galatasaray'dan gönderme geldi.

TARİH BİR KERE YAZILDI

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabı, UEFA Kupası'nın fotoğrafını paylaşarak ''Tarih bir kere yazıldı'' notunu düştü.

Galatasaray Kulübü'nün bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarlardan tepki topladı.

Galatasaray'ın başladığı gönderme sonrası sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşılmaya başlandı.